В Сети обсуждают внешность 11-летней дочери Болдуина

Жена актера Алека Болдуина показала их 11-летнюю дочь с макияжем. Инструктор по йоге Хилария Болдуин опубликовала в личном блоге семейное фото, которое активно обсуждают пользователи соцсетей, передает Day.Az.

"Поздравляю нашу Кармен Габриелу с 11-летием. Нам так повезло быть твоими родителями. Спасибо за то, что являешься нашим светом и заставляешь нас смеяться...и за то, что ты просто есть", - написала спортсменка.

"Выглядит на все 20 лет, это ненормально", "У нее филлер в губах?", "Как 11? Она выглядит намного старше", "Зачем ей макияж в таком возрасте?", "11 лет? Да ей все 24 года", "С полным макияжем в 11 лет. Что сказать...удачи", "Это ненормально. Она же ребенок", "Как можно в 11 лет выглядеть на 20?", "Это совершенно не круто. Очнитесь, родители", "У нее как будто губы увеличены. И весь этот макияж ей не идет", "Что вы сделали с ребенком? Зачем ей так рано взрослеть", - отреагировала аудитория в Instagram.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!