Женщина занялась йогой и осталась парализованной

Американка Эбби Вайс осталась парализованной после того, как занялась сложным видом йоги - акройогой. Историю 32-летней женщины опубликовало издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне Эбби разучивала новое упражнение в дисциплине, сочетающей йогу с акробатикой, но неудачно упала и повредила спинной мозг. После она осталась парализованной ниже шеи. Сейчас женщина не может двигаться и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В июле на сайте, посвященном сбору средств на лечение Эбби, ее подруга написала, что девушка смогла целый час дышать самостоятельно.

"На днях она сказала, что такое ощущение, будто она в смирительной рубашке. Если б я знал, какие упражнения она делает, посоветовал бы отказаться от подобного спорта, но не думаю, что она бы послушала", - добавил отец спортсменки.

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