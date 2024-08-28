«Самая бережливая девушка»: японка жестко экономила и купила себе три дома

Жительница Японии Саки Тамогами была названа "самой бережливой девушкой страны" после того, как ей удалось приобрести три дома, тратя всего 1,4 доллара в день. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Свою историю Тамогами рассказала в сюжете японского телевидения в 2019 году. В 19 лет она поставила перед собой цель - к 34 годам стать владельцем трех домов.

Для достижения этой цели девушка устроилась работать агентом по недвижимости и начала активно откладывать большую часть своей зарплаты. Ее ежедневное меню состояло из тостов и лапши удон, что позволяло ей тратить на еду не более 35 центов.

Тамогами также отказалась от покупки новой одежды, полагаясь на подарки от родственников. Мебель для своих домов она находила на улице. В 27 лет она приобрела свой первый дом в Сайтаме за 69 тысяч долларов. Спустя два года она купила второй, а в 2019 году - третий.

Кроме того, на первом этаже одного из своих домов она открыла кошачье кафе Cafe Yuunagi. Несмотря на финансовую независимость, Саки продолжает следовать своим принципам экономии и планирует инвестировать в недвижимость.

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