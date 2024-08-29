Девушка ушла со свадьбы сестры после одного ее комментария

Пользовательница Reddit с ником Honest_Cantaloupe159 рассказала на портале, что ушла со свадьбы сестры из-за одного ее комментария. Девушка призналась, что за это ее осудили родственники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рассказчица объяснила, что она пишет картины и зарабатывает их продажей. Ее сестра, которая вышла замуж за несколько дней до написания поста, не понимала такого выбора профессии.

Во время свадебной церемонии девушка подошла к невесте, чтобы поздравить ее. "Она просто улыбнулась и сказала: "Спасибо! Удивлена, что ты вообще добралась. Я думала, ты будешь слишком занята своим хобби". Я была в шоке. Она что, назвала мою карьеру "хобби"?" - поделилась она воспоминаниями. После того как героиня истории попыталась поспорить с сестрой, та назвала ее работу ненастоящей.

Девушка добавила, что ушла с торжества после праздничного ужина, ни с кем не попрощавшись. После этого сестра перестала с ней разговаривать, а мать заявила, что героиня истории испортила весь вечер.

"Тот факт, что сестра так ответила на поздравление, говорит о том, что она намеренно пыталась тебя задеть", "Реплика твоей сестры оказалась особенно обидной потому, что ты пришла поддержать ее в важный для нее день", "Если кто-то что-то и испортил, то это была твоя сестра", - возмутились пользователи в комментариях. Они также сочли поведение рассказчицы нормальной реакцией на комментарий сестры.

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