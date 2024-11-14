13-летняя дочь Виктории Бекхэм прогулялась с сумкой известного бренда

Дочь экс-участницы группы Spice Girls, британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма Харпер прогулялась с сумкой за сотни тысяч рублей. Как передает Day.Az, кадры публикует Daily Mail.

13-летнюю девочку сняли в Париже вместе с матерью. Она предстала перед камерой в объемной черной куртке и светло-голубых джинсах с широкими штанинами.

Также наследница звезды надела белый шарф и взяла с собой сумку-тоут бренда Goyard. Стоимость аналогичного аксессуара на сайте компании по перепродаже коллекционных сумок Madison Avenue Couture составляет 2950 долларов.