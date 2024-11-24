Певицу Рианну заподозрили в третьей беременности на мероприятии ее бренда косметики Fenty Beauty. Снимки появились в Instagram, передает Day.Az.

Рианна вышла на публику в бежевом облегающем платье. Поклонники засняли певицу сбоку, когда платье подчеркивало округлившийся, по их мнению, живот. Волосы она собрала и сделала макияж в шоколадных оттенках. Новость Рианна пока не комментировала, но в соцсетях начали поздравлять певицу.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.