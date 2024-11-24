Дочь Оксаны Самойловой попросила её перестать рожать

У детей рэпера Джигана и Оксаны Самойловой появился необычный страх - они боятся летать в багаже.

Как сообщает Day.Az, об этом семья рассказала в шоу "Большое переселение".

Во время беседы 7-летняя Майя попросила родителей больше не заводить детей. Девочка эмоционально объяснила: "Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться".

Майя также выразила опасения, что с появлением еще одного ребенка они с сестрами и братом станут ненужными: "У них большой страх, что будет еще один ребенок в семье, и они будут летать в багажном отделении".

Сейчас Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей: 13-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида. Несмотря на привязанность к детям и любовь к младенцам, блогер призналась, что пока не решается на пятого ребенка из-за нехватки времени. По словам Самойловой, больше всех эту тему переживает старшая дочь, которая особенно близка к маме.