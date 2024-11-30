Дед 22 внуков стал самым старым мужчиной в мире

Пенсионер из Бразилии стал самым старым мужчиной в мире, пишет Guinness World Records, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жоау Мариньо Нето, проживающий в Апуиаресе, стал старейшим мужчиной в мире - ему исполнилось 112 лет. Выросший в семье фермеров, бразилец с раннего возраста трудился на родительской ферме, помогая отцу в поле. К четырем годам он уже активно участвовал в сельскохозяйственных работах, включая уход за скотом и сбор урожая.

Будучи женатым на Жозефе Альбано душ Сантуш, у него родилось четверо детей. Позже, с другой партнершей, он стал еще трижды отцом, в результате чего его семья насчитывает шесть детей, 22 внука и 15 правнуков.

Жоау считает секретом своего долголетия окружение хорошими людьми и близкими. Несмотря на трудные времена, включая сильные засухи, он сумел построить финансово стабильную жизнь, накопив значительные активы.

