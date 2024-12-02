Трехлетний повар удивил пользователей соцсетей

Пользователей соцсетей удивляет трехлетний повар из Англии, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трехлетний мальчик по имени Картер стал популярным в соцсетях после того, как его кулинарные видео собрали десятки миллионов просмотров. Родители ребенка рассказали, что сын всегда любил готовить и с удовольствием обучает других. В своих роликах дошкольник готовит разные блюда: от фруктового салата до шарлотки.

"Картер любит заставлять людей улыбаться", - добавила мать мальчика.

Родители уверяют, что их цель была не в том, чтобы заработать на ребенке, а в том, чтобы помочь ему находить увлечения и самовыражаться. Отец Картера признается, что он воодушевлен тем, что многие радостно реагируют на видео сына и предлагают ему новые рецепты.

Кулинарные советы Картера активно обсуждаются в сети, а сам мальчик с радостью делится своими рецептами и даже получает подарки от поклонников.