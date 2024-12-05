Британка поделилась фото собаки после посещения грумера и удивила соцсети

Британка поделилась фото питомца после посещения грумера и удивила пользователей соцсетей, пишет The Sun.

Как передает Day.Az, владелица той-пуделя по кличке Санни рассказала, что отдала питомца грумеру, а когда пришла забрать животное, обнаружила, что на его месте находится "другая собака". Своими впечатлениями женщина поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографии до и после стрижки за £95.

"Я бы проверил его микрочип, просто чтобы убедиться, что это действительно моя собака", - шутят комментаторы.

Люди также поделились собственным опытом с пуделями и признали, что смена стрижки - одна из лучших черт породы.

"Это самое главное в пуделях - вы всегда можете отрастить им шерсть или подстричь их как захотите", - пишут участники обсуждения.