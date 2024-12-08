63-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа

Голливудская актриса Джулианна Мур показала себя без макияжа и укладки.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 63-летнюю Джулианну Мур 26 ноября во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса вышла на публику без косметики и с распущенными волосами. Артистка была одета в серую толстовку, куртку цвета хаки, черные брюки, ботинки и кепку. В руке знаменитость несла стакан со смузи.

В конце февраля Джулианна Мур появилась на обложке журнала Another Magazine. Знаменитость позировала в черных брюках и рубашке, которые дополнили кожаный галстук и классические ботинки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с бордовой помадой и бровями-ниточками.