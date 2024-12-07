Пассажир самолета возмутил попутчика «дьявольским» выбором еды

Пассажир авиакомпании Delta возмутился вонючей едой попутчика, которую в сети назвали "дьявольской".

Как передает Day.Az, соответствующий ролик мужчина разместил в TikTok, на него обратил внимание таблоид New York Post.

Автор видео пояснил, что его сосед решил подкрепиться во время полета сэндвичем с тунцом, и раскритиковал этот выбор. "Я убежден, что людей, которые едят на борту самолета, нужно посадить в тюрьму на 10 дней", - заявил в своем ролике Завьер Торренс, летевший в Тампу, США.

В комментариях интернет-пользователи разделили негодование Торренса по поводу тунца, однако отметили, что во время перелетов все-таки нужно есть пищу, не имеющую запаха.

"У меня 10-часовой перелет... вы ожидаете, что люди не будут есть во время полета?", "Да, черт возьми, я ем. Только не тунец", "Рыба любого вида в самолете - это дьявольщина", - написали юзеры.