Женщина отказалась прийти на свадьбу сестры из-за имени ее собаки

Жительница Канады отказалась быть подружкой невесты на свадьбе у сестры после того, как та сильно обидела ее, назвав свою собаку именем, которое предназначалось ее дочери. Своей историей 29-летняя женщина поделилась на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам автора, сейчас она на седьмом месяце ожидания первенца, которого они с мужем не могли зачать или выносить на протяжении многих лет. Они точно знают, что ждут девочку и заранее выбрали ей имя Лайла.

"Люблю это имя еще с тех пор, как была подростком, - рассказала автор поста. - Оно много значит для меня, так как мою бабушку звали Делайла. Не раз говорила, что хотела бы назвать им своего ребенка, чтобы почтить память бабули. Вся моя семья об этом хорошо знала. Моему мужу это имя тоже пришлось по душе, так что мы довольно быстро договорились, что дочь будут звать именно так".

Полгода назад сестра рассказчицы завела щенка золотистого ретривера. При первом знакомстве с питомицей она представила ее Лайлой. Женщина отметила, что сразу высказала сестре претензию, на что та пожала плечами и парировала, что "у нее нет авторского права на это имя".

"На празднике объявления пола ребенка мы рассказали друзьям и родственникам, что назовем дочь Лайлой, на что моя тетя посмеялась, мол, неужели, в честь собаки сестры", - посетовала канадка.

Женщина так и не смогла простить сестру, и за две недели до ее свадьбы выразила неуверенность, что сможет быть подружкой невесты на ее торжестве, так как "она не уважает ее и не заботится о ее чувствах". По словам рассказчицы, сестра назвала ее эгоисткой, а вся семья встала на сторону невесты, заявив, что ей сейчас руководят гормоны. Мать и отец автора поста призвали дочь "отпустить эту историю, так как семья важнее имени".