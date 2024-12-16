Мужчина выжил после семи остановок сердца

Врачи Городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда - электрический шторм сердца. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП), передает Day.Az.

"Мужчина был доставлен в больницу на скорой помощи в критическом состоянии с пульсом всего 30 ударов в минуту. Ему был поставлен диагноз инфаркт миокарда. Срочно была выполнена операция по стентированию сосудов сердца, а также установлен кардиостимулятор. После операции пациент был переведен в реанимационное отделение, где у него развилось новое осложнение - его пульс резко увеличился. В течение этого периода его сердце останавливалось семь раз, и каждый раз медперсонал предпринимал реанимационные меры, чтобы спасти жизнь уральца", - отметили в ДИПе.

Пациенту были прописаны антиаритмические лекарства для регулирования пульса, и в результате полученного лечения его состояние значительно улучшилось. На протяжении двух недель врачи-кардиологи тщательно отслеживали динамику сердечного ритма, а также проводили необходимые обследования, чтобы убедиться в эффективности применяемой терапии. В ходе мониторинга специалисты отметили стабилизацию сердечных сокращений, что стало весомым основанием для отмены кардиостимулятора. Выписавшись из медучреждения, мужчина получил рекомендации по дальнейшему приему препаратов. Врачи назначили плановую проверку через три месяца.