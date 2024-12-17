Песню Адель признали плагиатом?

Бразильский суд принял решение о приостановке распространения песни известной британской певицы Адель Million Years Ago по всему миру. Судебный запрет коснулся всех музыкальных платформ и каналов сбыта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, композитор Тониньо Гераес инициировал судебный иск, утверждая, что песня Адель является копией композиции Mulheres 1996 года, написанной Мартиньо да Вила. Музыкант требует не только полной остановки использования трека, но и финансовой компенсации в размере 160 тысяч долларов.

Решение суда обязывает звукозаписывающие гиганты Sony и Universal немедленно прекратить любые манипуляции с песней - от воспроизведения до распространения. За каждый случай несоблюдения предписания компаниям грозит штраф в 8 тысяч долларов.

Несмотря на строгость вердикта, музыкальные компании все еще имеют возможность обжаловать судебное постановление. Детали продолжающегося разбирательства пока остаются неразглашенными.