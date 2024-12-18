Представлен шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств во вторник объявила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" представлены 15 картин, среди которых: бразильская лента "Я все еще здесь" режиссера Уолтера Саллеса, французский фильм "Эмилия Перес" Жака Одиара, датская картина "Девушка с иглой" Магнуса фон Хорна, чешские "Волны" Иржи Мадла и "Прикосновение" исландского режиссера Бальтасара Кормакура, а также работы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.

В номинации "Лучшая музыка" на награду претендуют фильмы "Претенденты", "Конклав", "Дикий робот", "Битлджус Битлджус" и "Головоломка 2". В категории "Лучший документальный фильм" в шорт-лист вошли такие работы, как "Дневники черного ящика", "Дагомея", "Фрида", "Голливудгейт" и "Фарфоровая война".

Также в списке претендентов на "Оскар" представлены категории: "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".

97-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года, и ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен. Для участия в отборе на "Оскар" фильмы должны быть показаны в кинотеатрах округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в год, предшествующий вручению награды. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке киноленты с мечом в руках, ее высота составляет 34 см, а масса - 3,85 кг. Премия в настоящее время вручается в 23 номинациях.