Тимати спровоцировал слухи о свадьбе

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) в Instagram спровоцировал слухи о свадьбе.

Как передает Day.Az, Юнусов опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей - в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", - подписал публикацию исполнитель.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.