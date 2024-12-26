Новое фото 52-летнего Джареда Лето

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото в откровенном образе. Серия снимков опубликована на его странице в Instagram.

Как передает Day.Az, 52-летний певец сфотографировался в зеркало в разноцветной расстегнутой рубашке. Вокалист группы Thirty Seconds to Mars также снялся топлес, демонстрируя фанатам подтянутое тело.

В июне Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже в трусах и подвергся критике в сети. Исполнитель вышел в свет в длинном прозрачном жилете, черных трусах и высоких сапогах с небольшим квадратным каблуком. Свой образ он дополнил массивной цепью с крестом и красными декоративными напальчниками.