Анна Семенович выложила фото с похудевшим возлюбленным

Певица Анна Семенович разместила в Instagram новое фото с похудевшим на "российском Оземпике" возлюбленным Денисом Шреером, передает Day.Az.

Анна Семенович и Денис Шреер были запечатлены во время прогулки. Певица позировала в черном худи, кепке и шубе, а предприниматель - в темной куртке, джемпере и синей кепке. Поп-исполнительница убрала волосы под капюшон и сделала макияж в естественном стиле.

В середине сентября Анна Семенович рассказала, что ее избранник начал колоть российский аналог "Оземпика" по назначению врача. Артистка заявила, что ее возлюбленного вдохновили ее результаты похудения на препарате.