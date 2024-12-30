https://news.day.az/popularblog/1719704.html Анна Семенович выложила фото с похудевшим возлюбленным Певица Анна Семенович разместила в Instagram новое фото с похудевшим на "российском Оземпике" возлюбленным Денисом Шреером, передает Day.Az. Анна Семенович и Денис Шреер были запечатлены во время прогулки. Певица позировала в черном худи, кепке и шубе, а предприниматель - в темной куртке, джемпере и синей кепке.
Анна Семенович выложила фото с похудевшим возлюбленным
Певица Анна Семенович разместила в Instagram новое фото с похудевшим на "российском Оземпике" возлюбленным Денисом Шреером, передает Day.Az.
Анна Семенович и Денис Шреер были запечатлены во время прогулки. Певица позировала в черном худи, кепке и шубе, а предприниматель - в темной куртке, джемпере и синей кепке. Поп-исполнительница убрала волосы под капюшон и сделала макияж в естественном стиле.
В середине сентября Анна Семенович рассказала, что ее избранник начал колоть российский аналог "Оземпика" по назначению врача. Артистка заявила, что ее возлюбленного вдохновили ее результаты похудения на препарате.
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