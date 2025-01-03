https://news.day.az/popularblog/1720311.html Жена Джастина Бибера поделилась трогательным снимком с сыном - ФОТО Модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала в Instagram редкое фото со своим сыном Джеком Блюзом, которого она родила от певца Джастина Бибера, передает Day.Az 1 января Хейли поздравила поклонников с Новым годом, выложив совместный кадр с ребенком, на котором она целует пятку сына. Однако лицо малыша не было показано.
Жена Джастина Бибера поделилась трогательным снимком с сыном - ФОТО
Модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала в Instagram редкое фото со своим сыном Джеком Блюзом, которого она родила от певца Джастина Бибера, передает Day.Az
1 января Хейли поздравила поклонников с Новым годом, выложив совместный кадр с ребенком, на котором она целует пятку сына. Однако лицо малыша не было показано.
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