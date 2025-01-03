Жена Джастина Бибера поделилась трогательным снимком с сыном

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала в Instagram редкое фото со своим сыном Джеком Блюзом, которого она родила от певца Джастина Бибера, передает Day.Az

1 января Хейли поздравила поклонников с Новым годом, выложив совместный кадр с ребенком, на котором она целует пятку сына. Однако лицо малыша не было показано.