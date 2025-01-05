Голливудская актриса Анджелина Джоли с новым имиджем появилась на публике впервые после развода с артистом Брэдом Питтом.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People.

49-летняя Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс 3 января. Актриса появилась на публике с новой челкой и уложенными волосами. Артистка позировала перед камерами в белом топе, жакете и широких брюках. Знаменитость дополнила образ серьгами и розовыми туфлями на каблуках.