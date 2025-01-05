https://news.day.az/popularblog/1720561.html Анджелина Джоли с новым имиджем Голливудская актриса Анджелина Джоли с новым имиджем появилась на публике впервые после развода с артистом Брэдом Питтом. Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People. 49-летняя Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс 3 января. Актриса появилась на публике с новой челкой и уложенными волосами.
Анджелина Джоли с новым имиджем
Голливудская актриса Анджелина Джоли с новым имиджем появилась на публике впервые после развода с артистом Брэдом Питтом.
Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People.
49-летняя Анджелина Джоли посетила Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс 3 января. Актриса появилась на публике с новой челкой и уложенными волосами. Артистка позировала перед камерами в белом топе, жакете и широких брюках. Знаменитость дополнила образ серьгами и розовыми туфлями на каблуках.
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