https://news.day.az/popularblog/1720844.html Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с женой Рэпер Джастин Бибер опубликовал фото поцелуя с женой Хейли. Снимками он поделился в Instagram. Как передает Day.Az, после начала судебных разбирательств по делу Пи Дидди Джастин перестал появляться на публике, пропал из соцсетей и не появлялся в личном блоге жены.
Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с женой
Рэпер Джастин Бибер опубликовал фото поцелуя с женой Хейли. Снимками он поделился в Instagram.
Как передает Day.Az, после начала судебных разбирательств по делу Пи Дидди Джастин перестал появляться на публике, пропал из соцсетей и не появлялся в личном блоге жены. Однако он решил развеять слухи о разводе, опубликовав совместные с Хейли Бибер фотографии, на которых он целовал свою жену.
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