Джастин Бибер опроверг слухи о разводе с женой

Рэпер Джастин Бибер опубликовал фото поцелуя с женой Хейли. Снимками он поделился в Instagram.

Как передает Day.Az, после начала судебных разбирательств по делу Пи Дидди Джастин перестал появляться на публике, пропал из соцсетей и не появлялся в личном блоге жены. Однако он решил развеять слухи о разводе, опубликовав совместные с Хейли Бибер фотографии, на которых он целовал свою жену.