Француженка ушла от мужа к фейковому Брэду Питту и потеряла €830 тысяч

Француженка Энн стала жертвой мошенника, представившегося Брэдом Питтом. Об этом сообщает HLN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летняя Энн рассказывала, что завела аккаунт в соцсетях в 2023 году. Тогда ей начал писать мужчина от лица Питта. Сначала он вел с ней вежливые беседы, начал флиртовать и отправлять подарки в виде сумок и украшений. Однако, чтобы получить их, женщина должна была заплатить более €5 тысяч (около 525 тысяч рублей по текущему курсу. - "Газета.Ru") якобы за таможню.

Энн призналась, что была очарована мошенником. По его словам, мужчина знал, как разговаривать с женщинами. Она отметила, что тогда переживала тяжелый период с мужем-миллионером и чувствовала, что тот не уделял ей достаточно внимания. В результате она ушла от супруга ради фальшивого Брэда Питта.

Как отметила Энн, поначалу у нее были сомнения, что она разговаривает со звездой Голливуда. Однако ее убедили фото, созданные искусственным интеллектом. Вскоре "Брэд Питт" сообщил, что у него рак почки, и попросил денег на лечение. Он объяснял, что не может сам оплатить больницу, так как его счета были "заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли". Женщина несколько раз высылала тысячи евро злоумышленнику из-за "провальных операций". Всего она отдала €830 тысяч.

Энн рассказала, что в тот период не только ушла от мужа, но и поссорилась с дочерью, потеряла много друзей и была госпитализирована в больницу, специализирующуюся на депрессии. Она поняла, что стала жертвой мошенника, увидев информацию о романе Питта с Инес Де Рамон.