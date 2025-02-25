Неизлечимо больная женщина не ест 10 лет

Из-за неизлечимого заболевания британка не ест 10 лет, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Энни Холланд рассказала, что даже запах еды вызывает у нее тошноту, а проблемы со здоровьем начались с подросткового возраста.

"В 12 лет я начала испытывать головокружение, обмороки и проблемы с пищеварением. Врачи долго не могли понять, что со мной происходит", - поделилась она.

Со временем состояние Энни ухудшилось, а врачи поставили ей диагноз - аутоиммунная вегетативная ганглиопатия. Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые клетки. Ей пришлось перенести несколько операций, в ходе которых у Энни удалили более 3 метров кишечника. Это привело к кишечной недостаточности - состоянию, при котором организм не может усваивать достаточное количество питательных веществ и жидкости.

"Трудно объяснить, каково это - никогда не есть. Еда - это нормальная часть жизни для большинства, но для меня это что-то недоступное. Запах готовящейся еды может вызвать у меня сильную тошноту. Это изолирует меня от общества, потому что я не могу участвовать в совместных трапезах", - говорит Холланд.

Единственным спасением для женщины стало полное парентеральное питание (TPN) - метод, при котором питательные вещества вводятся непосредственно в кровоток через катетер. Каждую ночь Энни подключают к капельнице на 12 часов, чтобы обеспечить ее организм необходимыми веществами. Однако этот процесс требует строгого соблюдения стерильности, так как любая инфекция может привести к сепсису - опасному для жизни состоянию.

"Я сама стала себе медсестрой. Если даже крошечная бактерия попадет в катетер, это может привести к инфекции, которая достигнет моего сердца", - объясняет Энни.

Несмотря на свои трудности, Энни полна решимости помочь другим людям, живущим с таким же диагнозом.

"Моя болезнь неизлечима, но я хочу, чтобы мое наследие было связано с помощью другим. Я не сдаюсь и хочу сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации", - говорит британка.