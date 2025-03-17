Британский банк "умертвил" клиентку

В Великобритании банк The Co-operative Bank по ошибке объявил клиентку из города Киддерминстер покойницей и лишил денег и документов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Star.

5 февраля 45-летняя предпринимательница Маситокозе Мойо позвонила в The Co-operative Bank и сообщила, что хочет закрыть дебетовый счет и перевести деньги в другую финансовую организацию. Это было сделано, однако оператор по ошибке указала причиной закрытия счета смерть Мойо.

Эта информация автоматически распространилась по другим банкам, где у женщины были счета. Мойо заметила это 12 февраля, когда у нее не прошел платеж в супермаркете по карте другого банка. "Всего у меня четыре кредитные карты, и все они не работали", - рассказала британка.

Она позвонила в один из банков, и ей сказали, что 6 февраля получили извещение о ее смерти. Более того, ее паспорт и водительские права вскоре тоже аннулировали. В итоге Мойо пришлось занимать деньги у соседей, пока она разбиралась с ошибкой. Доступ к счетам ей вернули только 21 февраля.

Женщина заявила, что испытала сильнейший стресс и кратковременную потерю памяти из-за него. Она потребовала от The Co-operative Bank пять миллионов фунтов стерлингов (552 миллиона рублей) в качестве компенсации.