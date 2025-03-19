Как себя чувствует Брюсс Уиллис?

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер, рассказала о состоянии тяжелобольного отца.

Как передает Day.Az, об этом она поделилась в Instagram.

Румер Уиллис попросила подписчиков задать ей интересующие их вопросы. Один из фанатов захотел узнать о самочувствии Брюса Уиллиса, который борется с лобно-височной деменцией. Дочь актера поблагодарила за вопрос и ответила, что у ее отца все в порядке.

"У него все отлично, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем ​​рождения", - заявила Румер.

У Деми Мур есть трое детей от Брюса Уиллиса - дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе - Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за мужем, который страдает от неизлечимой болезни примерно с весны 2022 года.