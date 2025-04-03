Пилот американской Frontier Airlines разозлил соцсети

Пилот американской авиакомпании Frontier Airlines надел на работу кепку с фамилией президента США Дональда Трампа и вызвал гнев в сети.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Aviation A2Z.

Уточняется, что сотрудник перевозчика был в головном уборе с надписью Trump на рейсе из Лос-Анджелеса в Даллас-Форт-Уэрт. Как пишет издание, мужчина привлек внимание пользователей нескольких социальных сетей.

Многие юзеры публично раскритиковали выбор аксессуара пилота. "Носить политическую атрибутику, будучи капитаном коммерческого авиалайнера, - это непрофессионально. Я раньше работал в авиакомпании, и это абсолютно неприемлемо", "Он, вероятно, предполагает, что все его пассажиры согласны с ним, потому что Frontier летают только ужасные люди, принимающие решения", "Это человек, который держит вашу жизнь в своих руках и хочет высмеять и оскорбить вас. Его следует уволить", - возмутились они.

Однако некоторые интернет-пользователи встали на защиту пилота. "Это называется свободой слова. Мне все равно, о чем он думает, что чувствует или во что верит. Меня волнует только, является ли он лучшим пилотом и может ли он управлять самолетом", - написал комментатор с ником tony.rodrigues81 в соцсети Threads.