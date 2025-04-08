Стюардесса ошеломила иностранцев необычным фото

Стюардесса авиакомпании Cyprus Airways сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram.

Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в бирюзовом костюме, сидя в турбине самолета. Свой образ бортпроводница дополнила шейным платком, ярким макияжем и солнечными очками.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. "Женщина, которая приносит красоту в те места, куда она приходит", "Вау, такая красивая", "Милая", "Великолепная леди", - написали они.