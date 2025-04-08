https://news.day.az/popularblog/1743209.html Стюардесса ошеломила иностранцев необычным фото Стюардесса авиакомпании Cyprus Airways сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram. Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в бирюзовом костюме, сидя в турбине самолета.
Стюардесса ошеломила иностранцев необычным фото
Стюардесса авиакомпании Cyprus Airways сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram.
Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в бирюзовом костюме, сидя в турбине самолета. Свой образ бортпроводница дополнила шейным платком, ярким макияжем и солнечными очками.
Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. "Женщина, которая приносит красоту в те места, куда она приходит", "Вау, такая красивая", "Милая", "Великолепная леди", - написали они.
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