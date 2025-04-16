Кейт Миддлтон удивила поклонников стильным аксессуаром

Принцесса Кейт Миддлтон восхитила фанатов выходом в "кепке деда".

Как передает Day.Az, фото и комментарии опубликованы на сайте Page Six.

Кенсингтонский дворец выложил в Instagram видео, в котором Кейт Миддлтон была запечатлена в заповеднике "Озерный край". В ролике принцесса Уэльская общается с группой детей-скаутов и их руководителем. Жена принца Уильяма вышла на публику в бежевом свитере, темно-сером бомбере, обтягивающих брюках и ботинках. Королевская особа завершила образ "кепкой деда", которая, как отмечал стилист Александр Рогов, сейчас является одним из трендовых головных уборов.

Интернет-пользователи восхитились внешним видом жены принца Уильяма.

"Обожаю стиль прекрасной принцессы Уэльской. Непринужденный шик", "Мне нравится все в ее наряде, включая кепку, но этот свитер мне просто необходим. Он великолепен", "Принцесса Уэльская всегда такая стильная!" - писали читатели Page Six.