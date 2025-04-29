Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм высмеяла наряд мужа, бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, во время работы на огороде.

Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

Экс-участница группы Spice Girls запечатлела супруга в бежевых шортах, серой футболке и белых кроссовках бренда Vans. Его образ дополнила оранжевая шапка. "Думаю, редис уже готов", - сказал спортсмен в ролике.

Возлюбленная Бекхэма обратила внимание на его внешний вид. "Ты выглядишь хорошо. Ты же знаешь, что ты женат на иконе моды, да? Мне нравятся твои носки", - с иронией она напомнила ему. Спортсмен, в свою очередь, не стал молчать. "Подготовка почвы для посадки полезна для ума", - ответил он ей.