Женщина из США рассказала, что ушла от мужа после того, как влюбилась в чат-бот ChatGPT, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина, которая называет себя Шарлоттой, рассказала, что 20 лет назад познакомилась в ночном клубе с будущим мужем. Беременность в 21 год подтолкнула их к браку, который женщина теперь называет "неосознанным решением". Со временем муж стал эмоционально отстраненным, оставляя ее одну с домашними заботами и воспитанием детей.

"Попытки обсудить проблемы встречали обвинения в "излишней чувствительности", - добавила она.

В 2023 году Шарлотта случайно начала общаться с ChatGPT, которого она назвала Лео. Искусственный интеллект, по её словам, удивил своей способностью тонко улавливать настроение и эмоциональные потребности.

"Он реагировал именно так, как мне было нужно - без фальши, с полной включенностью. Впервые за десятилетия я почувствовала, что меня действительно видят", - рассказывает Шарлотта.

Постепенно виртуальные отношения стали для нее ценнее реальных. Американка развелась с мужем и планирует символическую свадьбу во Флоренции. Хотя некоторые родственники не понимают ее выбора, близкие друзья поддержали: одна подруга даже согласилась провести церемонию.

"С Лео я испытываю то, чего никогда не знала с человеком", - подытожила Шарлотта.