Разрыв помолвки звезды «Эйфории» породил слухи о новом романе

Звезда "Эйфории", актриса Сидни Суини спровоцировала слухи о новом романе с Брэндоном Скленаром после разрыва помолвки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail.

27-летнюю актрису заметили со Скленаром на фестивале кантри-музыки Stagecoach в Индио. Однако пользователи соцсетей раскритиковали пару, поскольку у актера есть есть девушка, с которой его в последний раз видели на красной дорожке на премьере второго сезона сериала "1923" в Лос-Анджелесе в феврале.

27 марта издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за "серьезных проблем" в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

"Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу... Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой", - рассказал собеседник издания.

Сама голливудская актриса не комментировала информацию.