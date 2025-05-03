Зыбучий песок засосал мужчину в разгар первого свидания

В американском штате Мичиган спасли мужчину, которого в разгар первого свидания засосал зыбучий песок. Об этом сообщает сайт Mlive.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пострадавший, Майкл О'Брайен, пригласил на прогулку у озера Мичиган Бреанну Сику, с которой он работал в больнице. Они ходили по пляжу, собирали красивые камни и не ожидали, что им может грозить опасность. Неожиданно песок расступился под ногами мужчины, и он разом ушел в него по пояс.

О'Брайен попытался выбраться и обнаружил, что не может даже пошевелить ногой. "Такое впечатление, будто ее что-то держало под землей", - вспоминает он. Через 15 минут мужчина сдался и позвонил в службу спасения. Связь была такой плохой, что диспетчеры приняли его за спамера и бросили трубку.

Тогда Бреанна Сика тоже стала звонить в службу спасения. Ей повезло больше, и она смогла описать диспетчеру сложившуюся ситуацию. По словам О'Брайена, в разговоре со службой спасения она впервые назвала его "мой парень".

Спасатели приехали через несколько минут. Они надели на мужчину спасательный жилет, расширили яму, набросили на него веревку и вытащили на поверхность.