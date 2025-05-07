Как изменилась девочка, которую называли эталоном красоты

Появились снимки выросшей девочки-модели, которую в шесть лет признали самой красивой в мире.

Как передает Day.Az, фотографии опубликованы в издании Daily Mail.

Тилан Блондо из Франции было всего три года, когда она стала моделью. Это произошло по стечению обстоятельств: агент легендарного модельера Жана-Поля Готье заметил ее в толпе на Елисейских полях и пригласил сниматься. В 2007 году ее фото на обложке журнала Vogue Enfants покорило читателей и принесло ей титул "самой красивой девочки в мире". Этот снимок стал началом модельной карьеры Блондо.

Сейчас Блондо 24 года, и она сильно изменилась. Ее светлые волосы заметно потемнели и стали более прямыми. Девушка по-прежнему работает моделью и сотрудничает с крупными брендами, в том числе с Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss. Кроме модельной карьеры, у нее есть бизнес.

Также она активно развивает аккаунты в соцсетях.

Блондо - дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри.