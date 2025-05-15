Клиент ресторана испугался, получив вместе с чеком жуткое послание

Житель Флориды (США), забирающий свой заказ на стойке выдачи ресторана быстрого питания Freddy's, получил послание на чеке и упаковке с бургером, которое привело его в замешательство. Историю мужчина поделился на портале Reddit. Внимание на нее обратило издание The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам автора поста, он получал заказ в одном из кафе в Лейк-Уэльсе. Вместе с бумажным пакетом он получил чек, на котором было напечатано слово "help" ("помогите". - "Газета.Ru"). Аналогичная просьба была выведена от руки на коробке от бургера. Мужчина приехал домой и поделился своими переживаниями в сети. Он сомневался, нужно ли ему звонить в полицию. Его друг убеждал его, что, вероятнее всего, это просто розыгрыш от сотрудников кафе.

После прочтения комментариев к своему посту на портале, среди которых высказались, в том числе, действующие сотрудники полиции, мужчина решил сообщить о случившемся в экстренные службы и набрал "911".

Через некоторое время автор публикации обновил пост, где написал, что случившееся действительно оказалось "розыгрышем скучающего сотрудника ресторана". Также мужчина уточнил, что после его поста десятки людей начали звонить в сеть ресторанов, чтобы убедиться, все ли в порядке у их сотрудников. В заключение он написал, что обновит информацию в публикации, когда с ним свяжутся полицейские.