Мужчина поймал маленькую рыбу и установил новый рекорд

В США житель Джорджии поймал пятнистого солнечника 368,5 грамма и установил третий за год рекорд штата по вылову этой рыбы за год. Об этом сообщает The Griffin Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

5 мая Джош Форсайт из Хомервилля отправился на реку Суванни с маленькой дочерью. Изначально мужчина хотел добыть крупного леща, однако ему досталась рыба куда меньшего размера.

После измерений выяснилось, что пойманный рыбаком пятнистый солнечник стал самым крупным в штате. Предыдущий рекордный солнечник был пойман в Джорджии меньше года назад, его вес составлял 340 граммов. Более того, достижение Форсайта оказалось уже третьим за год.

Его рекорд уже подтвердил Департамент природных ресурсов Джорджии. Там также отметили, что в последнее время в штате идет негласное соревнование между рыбаками в ловле пятнистого солнечника.