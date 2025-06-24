Назван неожиданный маркер долголетия

Психиатр Роберт Уолдингер заявил, что, согласно исследованиям ученых, существует один неожиданный маркер долголетия. Его он назвал в беседе с изданием El Español, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Уолдингер, долголетию способствуют не физические упражнения и правильное питание, как принято думать, а социальные связи. Они снимают стресс, который негативно сказывается на всем организме, пояснил медик.

По словам врача, это не означает, что нужно делать какие-либо широкие жесты. Чтобы снять стресс, достаточно просто заботиться о семье и друзьях. Так, стоит отложить на время смартфон и провести немного времени с близкими людьми. Кроме того, можно найти совместное занятие, чтобы оживить скучные отношения, заключил эксперт.