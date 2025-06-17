Лысина на затылке 61-летнего Брэда Питта вызвала ажиотаж в сети
Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт попал в объективы папарацци и вызвал ажиотаж в сети.
Как передает Day.Az, соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.
61-летнего актера заметили, когда он раздавал фанатам автографы. Так, он предстал перед камерами в синем костюме, который включал в себя свитер с молнией и брюки. Кроме того, на нем были бархатные ботинки и солнцезащитные очки. Журналисты портала также обратили внимание, что на затылке знаменитости образовалась лысина.
Поклонники, в свою очередь, решили обсудить изменения во внешности звезды "Бойцовского клуба" в комментариях под материалом. "Ему 61 год, и он выглядит потрясающе. С лысиной или без нее", "Даже если это так, он все равно выглядит великолепно", "Лысые мужчины задают темп", "Я считаю, что потеря вкуса в одежде - более серьезная проблема, чем его волосы", "Я не могу поверить, что ему 61 год", "Это называется старение, которое случается со всеми", - писали они.
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