Женщина поймала редчайшую рыбу весом 67 килограммов и решила съесть ее

Жительница США из штата Флорида поймала красноперого опаха весом 67 килограммов и решила съесть его. Об этом сообщает WSVN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редчайший для региона улов достался Лорел Дэвид из города Форт-Лодердейл. Женщина занимается рыбалкой уже более 20 лет, однако опаха поймала впервые. "Я мечтала поймать эту рыбу с детства. У меня просто слов не было. Я онемела. Это было просто потрясающе", - поделилась восторгами американка.

По словам Дэвид, сначала она решила, что поймала меч-рыбу, потому что опах вел себя на крючке точно так же. Сотрудник местного рынка морепродуктов Рид Брэнд также назвал поимку опаха у берегов Флориды огромной редкостью. "Я не мог в это поверить. Это все равно, что снежного человека увидеть. Я даже думаю, что снежных людей видят чаще, чем опахов у берегов Восточной Флориды", - заявил он.

Эти крупные рыбы круглой формы обычно встречаются у побережья Западной Африки и Гавайских островов, но к континентальной Америке почти не подходят. Кроме того, это один из немногих представителей теплокровных рыб. Обычно температура их тела на пять градусов выше окружающей среды.

"Я всю жизнь занимаюсь торговлей морепродуктами в Западной Флориде и слышал о поимке опаха только однажды", - заявил Брэнд. Дэвид сказала, что собирается приготовить и съесть свой улов на ужин.