https://news.day.az/popularblog/1766945.html Кэти Перри пришла на показ в микроплатье с декольте после разрыва с Орландо Блумом Певица Кэти Перри вышла на публику в микроплатье после разрыва с актером Орландо Блумом. Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram. 9 июля Кэти Перри посетила показ коллекции бренда Balenciaga, который прошел в рамках кутюрной Недели моды в Париже.
Кэти Перри пришла на показ в микроплатье с декольте после разрыва с Орландо Блумом
Певица Кэти Перри вышла на публику в микроплатье после разрыва с актером Орландо Блумом.
Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram.
9 июля Кэти Перри посетила показ коллекции бренда Balenciaga, который прошел в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Для закрытого мероприятия певица выбрала черное мини-платье с глубоким декольте, остроносые туфли на каблуках в тон и очки. Поп-исполнительнице уложили волосы в гладкий пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой матовой помадой.
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