Кэти Перри пришла на показ в микроплатье с декольте после разрыва с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри вышла на публику в микроплатье после разрыва с актером Орландо Блумом.

Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram.

9 июля Кэти Перри посетила показ коллекции бренда Balenciaga, который прошел в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Для закрытого мероприятия певица выбрала черное мини-платье с глубоким декольте, остроносые туфли на каблуках в тон и очки. Поп-исполнительнице уложили волосы в гладкий пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой матовой помадой.