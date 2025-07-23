Женщина подавилась мидией и оказалась серьезно больна

Жительница Великобритании Шарлотта Гиббс подавилась мидией во время ужина и оказалась серьезно больна. О том, что спазм горла у нее оказался признаком опухоли в груди, женщина рассказала изданию Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гиббс, в 2020 году во время карантина, после перенесенного коронавируса и разрыва отношений, она порадовалась вернувшемуся аппетиту и решила побаловать себя мидиями. Внезапно она почувствовала, что ее горло сжимается, а рот сводит. Глотать британка не могла и, вспомнив, что спазмы лица появились у нее не впервые, она записалась на прием к терапевту и отоларингологу. Первичная консультация и анализы крови ничего не выявили, и женщина на время успокоилась - но позже спазмы вернулись, а речь стала невнятной.

Тогда врачи списали симптомы Гиббс на стресс и посоветовали ей взять отпуск на Рождество, чтобы расслабиться. Однако в начале января она не смогла полностью открыть глаза и обратилась к неврологу, который диагностировал у нее редкое аутоиммунное заболевание под названием "миастения гравис".

Позднее Гиббс сделали компьютерную томографию, показавшую, что у нее опухоль в тимусе, или тимому, размером 11,5 сантиметра. Операция прошла удачно, и женщина вышла в ремиссию.