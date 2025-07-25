Чилийско-американский актер Педро Паскаль объяснил отказ от бритья усов.

Как передает Day.Az, его слова приводит издание Variety.

50-летний актер вспомнил о съемках в "Чудо-женщине 1984", где он сыграл одну из главных ролей. Тогда он предстал перед зрителями без усов и щетины.

"Категорически не согласен с чисто выбритым собой. Я оказался в таком ужасе от того, как я выгляжу в "Чудо-женщине". Мне фильм очень понравился, но я был так потрясен тем, как я выглядел в нем. Я никогда не вернусь к этому образу", - признался знаменитость.

Однако, по словам звезды, если бы продюсеры попросили его изменить внешность для фильма "Фантастическая четверка" и настояли на этом, то подумал бы над этим.