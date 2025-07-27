Джессику Альбу заметили за поцелуями с новым возлюбленным

Голливудскую актрису Джессику Альбу засняли за поцелуями с новым возлюбленным, артистом Дэнни Рамиресом.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 44-летнюю Джессику Альбу и 33-летнего Дэнни Рамиреса возле дома артиста в Лос-Анджелесе. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Знаменитости были одеты в спортивные штаны, кроссовки и кепки. Джессика Альба добавила к образу куртку, а ее бойфренд - футболку.

До этого Джессику Альбу заметили с Дэнни Рамиресом во время посадки на самолет до Канкуна. Сообщалось, что 13 июля влюбленные вместе вернулись в Лос-Анджелес. Как познакомились знаменитости, неизвестно.

При этом издание People со ссылкой на инсайдера писало, что Джессика Альба сейчас не готова к серьезным отношениям.

"После развода она стала объектом пристального внимания. Она польщена и определенно наслаждается тем, что снова свободна. Она ходила на свидания, но ничего серьезного - она сосредоточена на себе и детях. Сейчас отношения ее не интересуют", - заявил собеседник таблоида.