Женщина собрала самую большую в мире коллекции предметов, посвященных Coca-Cola

Жительница города Ленуар, Северная Каролина, Дебби Индикотт стала обладательницей рекорда Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, посвященных Coca-Cola, пишет UPI. На сегодняшний день в ее собрании находится 5623 уникальных экспонатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Индикотт впервые установила рекорд в 2020 году, имея 2028 тематических предметов. К 2023 году ее коллекция выросла до 5070 экземпляров, однако позже в том же году рекорд перешел к другому коллекционеру - Джеффри С. Фуке-младшему, который собрал 5237 экземпляров, посвященных Coca-Cola. Теперь Дебби снова вернула себе лидерство.

По словам коллекционерши, ее увлечение изначально вызывало трения в семье: отец мужа долгие годы работал в компании Pepsi, поэтому в доме не поощряли появление Coca-Cola. Однако со временем родственники приняли и полюбили ее хобби.

Сама Индикотт признается, что увлечение началось с простой симпатии к красному цвету.

"В антикварных магазинах всё красное притягивает мой взгляд. Думаю, именно так началась моя любовь к Coca-Cola", - прокомментировала она.