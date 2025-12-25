https://news.day.az/popularblog/1804980.html Блогер Лейла Гусейнова отметила Новый год шумной вечеринкой - ФОТО - ВИДЕО Азербайджанская блогер Лейла Гусейнова показала, как отметила Новый год в компании друзей. Как передает Day.Az, новогодняя вечеринка прошла в яркой и по-настоящему весёлой атмосфере. На видео и фотографиях - танцы, смех и полное погружение в праздник, а энергия вечера чувствовалась в каждом кадре.
