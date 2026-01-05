Лейла рассказала о новогодней традиции Австрии

Блогер Лейла (life_of_leyla) поделилась в своей соцсети красивой новогодней традицией Австрии.

По её словам, ровно в полночь по всей стране звучит вальс An der schönen blauen Donau, и люди начинают танцевать - в залах, на городских площадях или у экранов телевизоров дома. Место не имеет значения, главное - ощущение единства.

Лейла призналась, что эта традиция ей особенно нравится.