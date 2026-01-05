https://news.day.az/popularblog/1807263.html Лейла рассказала о новогодней традиции Австрии - ВИДЕО Блогер Лейла (life_of_leyla) поделилась в своей соцсети красивой новогодней традицией Австрии. По её словам, ровно в полночь по всей стране звучит вальс An der schönen blauen Donau, и люди начинают танцевать - в залах, на городских площадях или у экранов телевизоров дома. Место не имеет значения, главное - ощущение единства.
Лейла рассказала о новогодней традиции Австрии - ВИДЕО
Блогер Лейла (life_of_leyla) поделилась в своей соцсети красивой новогодней традицией Австрии.
По её словам, ровно в полночь по всей стране звучит вальс An der schönen blauen Donau, и люди начинают танцевать - в залах, на городских площадях или у экранов телевизоров дома. Место не имеет значения, главное - ощущение единства.
Лейла призналась, что эта традиция ей особенно нравится.
