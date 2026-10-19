https://news.day.az/popularblog/1867677.html Кята от tayfur.chef - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер Хаял Агамедов под никнеймом tayfur.chef приготовил кяту. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
Кята от tayfur.chef - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер Хаял Агамедов под никнеймом tayfur.chef приготовил кяту.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
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