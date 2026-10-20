https://news.day.az/popularblog/1868146.html Куриный бургер в духовке - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом tastytales__knl показала как приготовить вкусный куриный бургер в духовке. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Куриный бургер в духовке - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом tastytales__knl показала как приготовить вкусный куриный бургер в духовке.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре