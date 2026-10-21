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Синнабоны с корицей и соленой карамелью - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом my_ktchen_показала как приготовить синнабоны с корицей и соленой карамелью. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.