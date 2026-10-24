https://news.day.az/popularblog/1869259.html Фестиваль оливок глазами victoria_notbeckham - ВИДЕО Азербайджанский блогер Виктория Гусейнова, более известная как victoria_notbeckham, рассказала о Фестивале оливок, который стартовал 23 октября в Ичеришехер. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм. Отметим, что Фестиваль оливок продолжится и сегодня.
Фестиваль оливок глазами victoria_notbeckham - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Виктория Гусейнова, более известная как victoria_notbeckham, рассказала о Фестивале оливок, который стартовал 23 октября в Ичеришехер.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась в Инстаграм.
Отметим, что Фестиваль оливок продолжится и сегодня.
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